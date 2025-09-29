На нацоборону России в 2026 году выделят 13 трлн рублей

Власти России планируют выделить более 12,9 трлн руб. из федерального бюджета на национальную оборону в 2026 году. Это следует из проекта бюджета на три года.

В предварительных материалах Минфина России показатель составлял 12,61 трлн руб. В 2027-м на национальную оборону будет направлено более 13,5 трлн руб., в 2028-м — более 13 трлн руб. На 2025 год были заложены расходы в 13,49 трлн. руб.

Подробнее о проекте бюджета — в материале «Ъ» «Бюджет обрел цифры».