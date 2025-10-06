Геленджик вошел в число самых популярных направлений для отдыха с детьми в октябре

6 октября, в День детского здоровья, сервис бронирования Tvil.ru опубликовал рейтинг наиболее востребованных направлений для семейных поездок в октябре. Среди лидеров — Геленджик, который традиционно удерживает статус одного из главных курортов Черноморского побережья для отдыха с детьми.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным сервиса, в десятку популярных направлений для семейного отдыха вошли Сочи (17% всех бронирований), Санкт-Петербург (11%) и Москва (7%), а также Казань, Кисловодск, Ялта, Краснодар, Геленджик, Нижний Новгород и Пятигорск.

Эксперты отмечают, что Геленджик стабильно удерживает позиции в рейтинге благодаря мягкому климату, благоустроенной набережной и удобной инфраструктуре для семей с детьми. Средняя стоимость размещения в октябре составляет около 4,3 тыс. рублей за ночь, при средней продолжительности поездки пять ночей.

По словам аналитиков, осенний Геленджик особенно комфортен для отдыха с детьми: в октябре здесь нет летней жары и большого наплыва туристов, а море еще сохраняет тепло. Такие условия, по мнению экспертов, делают курорт одним из оптимальных направлений для спокойного и оздоровительного отдыха семей с детьми на Черноморском побережье.

Екатерина Голубева