В аэропорту Сочи прокомментировали задержки рейсов

Аэропорт Сочи продолжает работу по фактическому расписанию, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Из-за погодных условий и ограничений воздушного пространства сохраняются задержки ряда рейсов.

В администрации аэропорта отметили, что предпринимаются все меры для обеспечения комфорта пассажиров. В зале ожидания установлены дополнительные посадочные места, разложены матрасы, коврики и пледы, работают фонтанчики с бесплатной питьевой водой. Пассажиры с детьми до семи лет могут воспользоваться комнатой матери и ребенка. На территории терминала дежурят менеджеры по сервису, оказывающие помощь при возникновении вопросов.

По данным на утро 6 октября, задержаны вылеты 26 рейсов продолжительностью более двух часов. Экипажи пяти воздушных судов, руководствуясь требованиями безопасности, приняли решение временно уйти на запасные аэродромы. После разрешения условий они вернутся в Сочи.

Представители авиакомпаний работают с пассажирами в зоне ожидания и обеспечивают их всем необходимым в соответствии с нормами законодательства.

Вячеслав Рыжков