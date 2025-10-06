На Ставрополье аналоги «Оземпика» подорожали в восемь раз

В январе-августе 2025 года в Ставропольском крае через аптеки и в рамках государственных закупок было продано 48,9 тыс. упаковок препаратов на основе семаглутида (используются для лечения сахарного диабета 2 типа и снижения веса), что на 792% больше, чем в аналогичный период 2024 года, когда реализовали 5,4 тыс. упаковок. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на данные пресс-службы DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

Потребительские расходы на эти препараты составили 268,3 млн руб., что в 710% больше, чем в прошлом году, когда они достигли 33,1 млн руб.

В стремительный рост рынка внесли значительный вклад отечественные аналоги. Например, общие продажи препарата «Семавик» от компании «Герофарм ООО» в денежном выражении в 2025 году составили 140,7 млн руб., что на 543% больше, чем в 2024 году, когда этого препарата было продано на 21,8 млн руб. Продажи упаковок также выросли на 528%, с 3,8 тыс. до 23,9 тыс. штук.

Значительный рост продаж продемонстрировал препарат «Квинсента» от «Промомед Рус ООО». В рублях выручка увеличилась на 581%, достигнув 56,3 млн рублей по сравнению с 8,2 млн рублей в 2024 году. Количество проданных упаковок также выросло на 583% — с 1,5 тыс. до 10,4 тыс. штук.

В 2025 году на рынок Ставропольского края вышли новые отечественные компании, которые не были представлены в 2024 году. Они заняли значительную долю рынка в 2025 году. Среди них — «Велгия» («Промомед Рус ООО»), объем продаж которой составил 58,9 млн руб. (12 тыс. упаковок). Компания «Инсудайв» («Рус Биофарм ООО») реализовала продукцию на 6,6 млн руб. (1,3 тыс. упаковок). Также на рынок вышел «Семуглин» («Фармасинтез АО»), объем продаж которого достиг 5,6 млн руб. (1,1 тыс. упаковок).

В то же время на рынке Ставрополья почти исчезли оригинальные препараты «Оземпик» и «Ребелсас», производимые компанией Novo Nordisk. Если с января по август 2024 года продажи «Ребелсаса» составили 2,8 млн руб. (124 упаковки), а «Оземпика» — 140 тыс. руб. (20 упаковок), то в аналогичном периоде 2025 года продажи этих брендов не зафиксированы.

Наталья Белоштейн