Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В школе №4 в Сальске обрушился подвесной потолок

В школе №4 города Сальска во время упала часть каркаса подвесного потолка. ЧП произошло 3 октября, сообщили в администрации района.

Фото: Администрация Сальского района

Фото: Администрация Сальского района

Пострадавших в результате случившегося нет. Потолок отремонтировали в тот же день.

В администрации также отметили, что информация о проведенном в этом году капремонте здания школы является недостоверной. Последний раз объект ремонтировали в 2006 году. В 2027 году запланировано комплексное обследование здания.

Мария Хоперская

Новости компаний Все