В школе №4 в Сальске обрушился подвесной потолок
В школе №4 города Сальска во время упала часть каркаса подвесного потолка. ЧП произошло 3 октября, сообщили в администрации района.
Фото: Администрация Сальского района
Пострадавших в результате случившегося нет. Потолок отремонтировали в тот же день.
В администрации также отметили, что информация о проведенном в этом году капремонте здания школы является недостоверной. Последний раз объект ремонтировали в 2006 году. В 2027 году запланировано комплексное обследование здания.