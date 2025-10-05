В школе №4 в Сальске обрушился подвесной потолок

В школе №4 города Сальска во время упала часть каркаса подвесного потолка. ЧП произошло 3 октября, сообщили в администрации района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Сальского района Фото: Администрация Сальского района

Пострадавших в результате случившегося нет. Потолок отремонтировали в тот же день.

В администрации также отметили, что информация о проведенном в этом году капремонте здания школы является недостоверной. Последний раз объект ремонтировали в 2006 году. В 2027 году запланировано комплексное обследование здания.

Мария Хоперская