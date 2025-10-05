Главные новости за выходные 4–5 октября

Израиль согласился отвести войска в секторе Газа на первоначальную линию. «Когда “Хамас” подтвердит это, прекращение огня вступит в силу немедленно, начнется обмен заложниками и заключенными, и мы создадим условия для следующего этапа вывода войск, который приблизит нас к окончанию этой 3000-летней катастрофы»,— написал президент США Дональд Трамп в TruthSocial.

Служба госбезопасности Грузии изъяла оружие, боеприпасы и взрывчатку. Они, по данным ведомства, предназначались для диверсии в день выборов 4 октября. Сотрудники СГБ также «нейтрализовали круг лиц», которые, предположительно, должны были организовать диверсию в центре Тбилиси.

Представители восьми стран ОПЕК+ на заседании в видеоформате 5 октября договорились увеличить с ноября добычу нефти на 137 тыс. баррелей в сутки, сообщается в пресс-релизе организации. Россия сможет увеличить добычу на 41 тыс. баррелей в сутки, до 9,532 млн баррелей в сутки.

Оппозиционное центристское движение ANO («Акция недовольных граждан») победило на парламентских выборах в Чехии с 34,7% голосов. Явка избирателей превысила 68,8%. За места в парламенте боролись представители 26 партий и политических движений.

Аэропорт Вильнюса временно приостановил работу в ночь на 5 октября из-за 25 метеозондов, предположительно запущенных из Белоруссии, сообщает LRT со ссылкой на Национальный центр управления кризисами (NKVC). Запрет на полеты был введен в 22:16, что затронуло около 30 рейсов и 6 тыс. пассажиров.