Трамп: Израиль согласился отвести войска в Газе

Израиль согласился отвести войска в секторе Газа на первоначальную линию. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в TruthSocial.

«Когда “Хамас” подтвердит это, прекращение огня вступит в силу немедленно, начнется обмен заложниками и заключенными, и мы создадим условия для следующего этапа вывода войск, который приблизит нас к окончанию этой 3000-летней катастрофы»,— написал господин Трамп и прикрепил к сообщению в соцсети карту с первоначальной линией отвода.

Накануне МИД Египта анонсировал переговоры Израиля и «Хамаса» 6 октября. На них стороны обсудят условия обмена заложников в соответствии с планом Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа. Он состоит из 20 пунктов и включает освобождение всех израильских заложников, капитуляцию «Хамаса», допуск гуманитарной помощи в сектор Газа и его переход под управление временной администрации под надзором международного органа.