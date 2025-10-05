Служба безопасности Грузии заявила о срыве диверсии со взрывчаткой на выборах

Служба госбезопасности (СГБ) Грузии изъяла оружие, боеприпасы и взрывчатку. Они, по данным ведомства, предназначались для диверсии в день выборов 4 октября. Об этом сообщил первый замглавы СГБ Лаша Маградзе во время брифинга. Видеозапись с его выступлением опубликовали на странице ведомства в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Сотрудники СБ также «нейтрализовали круг лиц», которые, предположительно, должны были организовать диверсию в центре Тбилиси. Как сообщил господин Маградзе, гражданин Грузии Б.Ч. купил боеприпасы и оружие по заданию представителя действующего на Украине военного подразделения.

4 октября в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе победил с результатом 71,58% и получил 214 872 голоса. В этот же день на площади Свободы в столице прошел митинг оппозиции. В ночь на 5 октября МВД Грузии задержало пятерых организаторов акции. Им предъявлены обвинения в призывах к свержению власти и организации группового насилия.