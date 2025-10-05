Аэропорт Вильнюса останавливал работу из-за воздушных шаров из Белоруссии

Аэропорт Вильнюса временно приостановил работу в ночь на 5 октября из-за 25 метеозондов, предположительно запущенных из Белоруссии, сообщает LRT со ссылкой на Национальный центр управления кризисами (NKVC). Запрет на полеты был введен в 22:16, что затронуло около 30 рейсов и 6 тыс. пассажиров.

Большинство рейсов перенаправили в Латвию и Польшу, а вылеты отменили. Один из рейсов, направлявшийся из Копенгагена, вернулся в Данию. В 4:50 утра аэропорт возобновил работу. Представитель NKVC Дарюс Бута сообщил, что 13-14 метеозондов заметили в Вильнюсе и его окрестностях, два из которых находились над аэропортом. Бута отметил, что такие шары часто используют контрабандисты.

Литовские пограничники обнаружили семь метеозондов в различных районах, включая Шальчининкский и Вильнюсский. В них было 12 тыс. пачек сигарет. Представитель Государственной пограничной службы Литвы Гедрюс Мишутис предположил, что зонды запускали глубже с территории Белоруссии, что позволило им достичь Вильнюса.

Пассажиры, чьи рейсы были задержаны, пожаловались на отсутствие питьевой воды и многочасовое ожидание. Один из них отметил «абсолютное безразличие и бесчеловечное отношение» сотрудников аэропорта, добавив, что администрация не информировала о задержках.