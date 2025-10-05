ХК «Сочи» проиграл на выезде «Салавату Юлаеву»

Хоккейный клуб «Сочи» в Уфе уступил «Салавату Юлаеву» в матче одиннадцатого тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 1:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

Место в воротах «Сочи» занял Павел Хомченко. Достаточно быстро уфимцы открыли счет: уже спустя 30 секунд с передачи Александра Жаровского отличился Данил Алалыкин. Первый период остался за хозяевами — 1:0. Лишь на 34-й минуте сочинцы восстановили паритет, когда забил канадский защитник Ноэль Хефенмайер.

Ключевые события развернулись в третьей двадцатиминутке. Сначала канадец Уайатт Калинюк вновь вывел «Салават Юлаев» вперед. На 59-й минуте уже в пустые ворота забил защитник уфимцев Никита Зоркин. Эта шайба, как потом выяснилось, оказалась решающей. В итоге поражение «Сочи» со счетом 1:3.

После одиннадцати матчей «леопарды» имеют в своем активе девять очков и занимают десятое место в турнирной таблице Западной Конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Владимира Крикунова встретятся 7 октября в Тольятти с местным клубом «Лада». Будущий соперник с пятью очками идет на 11-м месте в Западной Конференции.

Евгений Леонтьев