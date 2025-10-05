За неделю в Сочи очистили 7,9 км ливневых сетей

За прошедшую неделю в Сочи очистили 7,9 км ливневых сетей на 38 улицах. Специалисты вывезли более 43 куб. м грунта и нанесенного мусора, отремонтировали семь водоприемных стоков, на два колодца установили новые крышки люка. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

За минувшую неделю в Сочи была проведена замена подземных участков теплосетей на Батумском шоссе и улице Шоссейной, общая протяженность составила 60 м. На котельной в Молдовке смонтирована система автоматизации оборудования, заменена изоляция 75 м трубопровода.

Сейчас в городе завершаются работы по перекладке 180 м трубопровода на улице Пионерской. На улице Московской специалисты восстанавливают три смотровых колодца. На сетях за неделю устранены 123 утечки и 192 засора.

Работниками «Крайжилкомресурс» за неделю собрано около 3,5 тыс. т коммунальных отходов в Сочи. Для этого задействовали более 90 единиц спецтехники. В полицию города направлены документы по двум фактам сброса строительных отходов.

Алина Зорина