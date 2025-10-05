Экс-владельцы Керченского СРЗ не смогли оспорить переход права собственности на танкер

Арбитражный суд Ростовской области не удовлетворил иск учредителей ООО «Ювас-Транс» и признал законной регистрацию права собственности на танкер «Истра» за Республикой Крым. Ответчиком по иску выступил капитан морского порта Таганрог Василий Яранцев, указано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

ООО «Ювас-Транс» (Керченский судоремонтный завод) — крупное судоремонтное предприятие Крыма. В 2023 году по решению Совета министров региона завод был национализирован. До этого владельцами предприятия являлись Ярослав Народицкий (65%), Анатолий Народицкий (25%), Олег Васенко (10%).

В сентябре прошлого года Василий Яранцев зарегистрировал право собственности на танкер «Истра», входящий во флот ООО «Ювас-Транс», за Республикой Крым, а право оперативного управления — за государственным автономным учреждением «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым».

Согласно позиции истцов, при регистрации права собственности Василий Яранцев допустил нарушения. Так, участники ООО «Ювас-Транс» на общем собрании не принимали решение о совершении сделки по отчуждению судна, в связи с чем у Республики Крым не возникло право собственности на танкер.

Подробнее — в материале «Судно ушло в госсобственность».

Андрей Куценко