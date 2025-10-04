Судно ушло в госсобственность

Ростовский арбитраж признал законной регистрацию права собственности на танкер «Истра» за Республикой Крым. Судно было национализировано вместе с другим имуществом ООО «Ювас-Транс» (Керченский судоремонтный завод). Иск подали учредители общества, настаивая, что капитан морпорта Таганрог при регистрации права собственности допустил ряд нарушений. Юристы говорят, что решение суда содержит «существенные пробелы» и оценивают шансы на пересмотр дела как «значительные».

Арбитражный суд Ростовской области отказал учредителям ООО «Ювас-Транс» Ярославу Народицкому, Анатолию Народицкому и Олегу Васенко в удовлетворении иска к капитану морского порта Таганрог Василию Яранцеву. Истцы требуют признать его решение о регистрации права собственности на танкер «Истра» за Республикой Крым незаконным, следует из картотеки арбитражных дел.

ООО «Ювас-Транс» (Керченский судоремонтный завод) — крупное судоремонтное предприятие Крыма, специализирующееся на ремонте и модернизации судов. В 2023 году Совет министров Республики Крым национализировал завод и назначил временную администрацию. До национализации владельцами являлись Ярослав Народицкий (65%), Анатолий Народицкий (25%), Олег Васенко (10%). По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году выручка общества составила 524 млн руб., чистый убыток — 149 млн руб.

Согласно материалам дела, в сентябре прошлого года капитан морпорта Таганрог зарегистрировал право собственности на танкер «Истра», входящий во флот ООО «Ювас-Транс», за Республикой Крым, а право оперативного управления — за государственным автономным учреждением «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым».

Из базы данных по морской отрасли Korabel.ru следует, что «Истра» — грузовой нефтеналивной теплоход, построенный в 2013 году в Аксае (Ростовская область). Порт регистрации — Таганрог. Танкер находится в эксплуатации.

В заявлении истцы указали, что при регистрации права собственности Василий Яранцев допустил нарушения. Так, участники ООО «Ювас-Транс» на общем собрании не принимали решение о совершении сделки по отчуждению судна, в связи с чем у Республики Крым не возникло право собственности на танкер.

Так как обществом начала управлять временная администрация, оно не может защищать свои права и законные интересы, заявили также истцы.

Как говорит эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев, формулировка об «общем собрании участников» является юридически некорректной. В споре идет речь о применении механизма принудительного изъятия имущества для нужд субъекта РФ, что не требует одобрения корпоративных органов. Эксперт добавляет, что даже при добровольной сделке провести общее собрание участников было бы физически невозможно, так как все полномочия высшего органа управления были переданы временной администрации.

Арбитражный суд решил, что при регистрации перехода права собственности на судно «Истра» капитан морпорта Таганрог соблюл порядок действий, предусмотренный законодательством РФ.

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатом апелляционном суде в течение месяца, то есть до 11 октября. Также оно может быть обжаловано в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу.

«С формально-юридической точки зрения суд выстроил логичную цепочку обоснований, опираясь на региональное законодательство Крыма и процедурные нормы регистрации судов. Однако решение содержит существенные пробелы в части защиты конституционных прав собственников, что может дать шансы на дальнейшее обжалование»,— считает Александр Терентьев.

Он обращает внимание на то, что в споре применяется «весьма специфический механизм», предусмотренный республиканским законодательством: включение имущества в перечень собственности региона автоматически прекращает право собственности прежнего владельца.

«Формально суд правильно указал на наличие распоряжения о выкупе имущества для нужд республики, однако в решении полностью отсутствует анализ того, была ли фактически выплачена “предварительная и равноценная” компенсация собственникам, что по Конституции РФ является обязательным условием принудительного изъятия»,— говорит эксперт и добавляет, что шансы на пересмотр дела можно оценивать как «значительные».

В феврале этого года депутаты крымского парламента согласовали продажу на открытом аукционе 109 ранее национализированных объектов имущества, среди которых было судно «Истра». Сейчас оно выставлено на торги с начальной стоимостью в 155 млн руб. Согласно информации, опубликованной на портале «ГИС. Торги», танкер выставили на аукцион в четвертый раз. Предыдущие торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

Андрей Куценко