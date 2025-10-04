В Краснодаре возбуждено уголовное дело по факту стрельбы на улице Воробьева

В Краснодаре возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий, произошедших на улице имени Николая Воробьева. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были установлены и задержаны, сообщает пресс-служба УМВД России по городу в своем Telegram-канале.

По данным следствия, конфликт возник между группой молодых людей и мужчиной, который предложил им помощь в ремонте двухколесного транспорта. Спор перерос в потасовку, в ходе которой один из участников несколько раз выстрелил в сторону оппонента из личного травматического пистолета.

В результате инцидента против задержанных возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов уточняют, что санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Гулькевичского района, обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Инцидент произошел 12 июня 2024 года, когда полицейский, пытаясь проверить документы подозреваемого, был ранен ножом в грудь.

Мария Удовик