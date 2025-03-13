Жителя Кубани будут судить за нападение с ножом на полицейского

В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Гулькевичского района, обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудника полиции (ст. 317 УК РФ). По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 12 июня 2024 года, передает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что сотрудник патрульно-постовой службы ОМВД России по Гулькевичскому району во время патрулирования заметил на улице Малиновского мужчину, который, предположительно, находился в состоянии опьянения. Полицейский хотел проверить документы фигуранта, однако тот достал нож и нанес пострадавшему удар в грудь, причинив проникающее колото-резаное ранение. Сотруднику полиции удалось пресечь дальнейшие действия нападавшего, после чего на место была вызвана скорая помощь. Врачи госпитализировали полицейского, причиненный его здоровью вред оценили как тяжкий.

Фигурант был задержан, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, которая остается в силе. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Вячеслав Рыжков