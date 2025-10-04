Первая леди Республики Сербской оценила изменения в Сочи за 11 лет

Супруга президента Республики Сербской Снежана Додик прибыла в Сочи с официальным визитом, в ходе которого ознакомилась с ключевыми культурными и туристическими объектами города-курорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

В программе пребывания были посещение курортов Красной Поляны, экскурсия на дачу Сталина и в музей истории Сочи. Особое внимание гостья уделила экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне, где представлена выставка «Артефакты Победы!». Она посвящена 80-летию Победы и Году защитника Отечества и отражает деятельность госпитальной базы Сочи, на которой в 1941–1946 годах действовало 111 госпиталей, вернувших в строй около 400 тыс. бойцов.

По данным администрации, интерес Снежаны Додик также вызвала история строительства гостиничного комплекса «Дагомыс», генеральным подрядчиком которого выступала югославская компания «Ингра унион инженеринг». Гостю ознакомили с тем, что на церемонии открытия объекта в 1982 году присутствовал посол Югославии в СССР. По итогам визита в музей истории Сочи госпожа Додик оставила запись в книге почетных гостей.

Она напомнила, что уже посещала Сочи во время Олимпийских игр 2014 года. В этот раз, по ее словам, изменения в городе стали особенно заметны. Первая леди Республики Сербской отметила, что курорт располагает значительным туристическим и рекреационным потенциалом, а также подчеркнула высокий уровень гостеприимства и комфорта.

Снежана Додик сообщила, что ее впечатлили как достопримечательности города, так и современная инфраструктура Красной Поляны. Она также обратила внимание на качество сочинской кухни, назвав ее вкус ярким и запоминающимся.

Республика Сербская является автономией в составе Боснии и Герцеговины с центром в городе Баня-Лука. По данным властей, в стране проживает около 1,2 млн человек, из которых 83 % составляют сербы.

Мария Удовик