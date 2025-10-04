Спустя четыре года сироте из Крыма предоставили жилье после вмешательства СКР

В Крыму сотрудники СКР оказали содействие в предоставлении жилья сироте из Красноперекопска. Об этом сообщает информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодара Фото: администрация Краснодара

Речь идет об мужчине, который воспитывался без родителей и с 2021 года был включен в список граждан, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Несмотря на неоднократные обращения в профильные структуры, долгое время ему не удавалось получить государственный жилищный сертификат.

Воспитанник детского дома сообщил, что почти потерял надежду, и тогда решил направить обращение председателю СКР Александру Бастрыкину через аккаунт Информационного центра ведомства в социальной сети. Заявление было принято дежурным оператором, после чего в кратчайшие сроки передано для дальнейшей работы.

В Следственном комитете пояснили, что благодаря взаимодействию с Главным следственным управлением по Республике Крым и Севастополю жилищный вопрос был решен, и теперь крымчанин вместе с супругой и двумя детьми готовится к переезду в благоустроенную квартиру.

«Ъ-Кубань» писал, что более 10 детей-сирот получили квартиры после проверки прокуратуры Кубани, которая выявила нарушения в работе органов местного самоуправления по обеспечению жильем этой категории граждан. В 2025 году муниципалитет получил 41 млн руб. на приобретение квартир для лиц данной категории, однако необходимые меры для своевременного использования средств предприняты не были.

Мария Удовик