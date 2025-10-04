Экс-помощник Буша описал возможный вариант соглашения по Украине

Урегулирование военного конфликта на Украине — часть вопроса европейской безопасности, заявил РБК Томас Грэм, экс-помощник 43-го президента США Джорджа Буша, курировавший диалог с Кремлем. Он считает, что Россия и Украина могли бы согласовать базовые принципы будущего урегулирования, а после начать переговоры по всем аспектам «завершения украинского кризиса и стабилизации отношений» России и Запада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-помощник 43-го президента США Джорджа Буша Томас Грэм

Фото: jordanrussiacenter.org, Jordan Center for the Advanced Study of Russia Экс-помощник 43-го президента США Джорджа Буша Томас Грэм

Фото: jordanrussiacenter.org, Jordan Center for the Advanced Study of Russia

Господин Грэм озвучил пять пунктов для обсуждения:

Гарантии безопасности по модели «вооруженного нейтралитета». Он считает, что собственная армия Украины с оборонительным потенциалом может стать альтернативой направлению туда миротворческих сил Запада и гарантиям НАТО. Роль НАТО в Европе, о которой надо договариваться со всеми участниками альянса. Томас Грэм считает, что России достаточно получить обязательства от США и нескольких стран НАТО о том, что они не поддержат продвижение альянса на восток. Вопрос территорий. Первоначальное урегулирование, по мнению экс-чиновника, могло бы исходить из фактической линии соприкосновения и признания, что «каждая из сторон контролирует территории, которые другая считает своими». Разморозка российских активов и восстановление Украины. Томас Грэм уточнил, что в обмен на ослабление санкций и разблокировку активов, Россия могла бы выделить определенный объем средств на восстановление районов Украины, разрушенных в результате конфликта. Соблюдение прав русскоязычных граждан Украины и Украинской православной церкви.

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что конфликт на Украине, скорее всего, завершится переговорами. Кремль уверяет, что Владимир Путин открыт к мирному урегулированию российско-украинского конфликта.

О позиции США — в материале «Ъ FM» «Дорогая передача».