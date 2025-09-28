Генсек НАТО Рютте: конфликт на Украине завершится переговорами

Конфликт на Украине, скорее всего, завершится переговорами, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он пообещал предоставить Украине гарантии безопасности после достижения перемирия.

«Но тогда (президент Украины Владимир.— “Ъ”) Зеленский должен знать, что его страна защищена после любого мирного соглашения или прекращения огня»,— сказал господин Рютте (трансляция выступления велась на YouTube).

Генсек блока допустил, что Украина вступит в НАТО «в далеком будущем, но не сейчас». Поэтому Украине необходимы собственные вооруженные силы и гарантии безопасности со стороны союзников, добавил Марк Рютте.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что глава государства Владимир Путин открыт к мирному урегулированию российско-украинского конфликта путем переговоров. В Кремле выразили надежду, что США будут способствовать разрешению кризиса.