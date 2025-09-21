Песков: Путин открыт к мирному урегулированию украинского конфликта

Президент России Владимир Путин, как и президент США Дональд Трамп, все так же открыт к мирному урегулированию российско-украинского конфликта путем переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы рассчитываем на то, что Соединенные Штаты и лично президент Трамп будут прилагать усилия с тем, чтобы помогать в этом деле», — сказал Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину (цитата по ТАСС).

На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что российский коллега «очень подвел его» в вопросе урегулирования украинского конфликта. Дмитрий Песков назвал реакцию американского главы «эмоциональной» и отметил, что Владимир Путин по-прежнему настроен на разрешение конфликта дипломатическим путем.