Дорогая передача

Решение о поставках Киеву дальнобойных ракет станет новым серьезным витком напряженности, который «потребует адекватного ответа». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сообщения об ударах вглубь России он назвал достаточно опасным симптомом. При этом, по его словам, ни одно оружие кардинально изменить ситуацию на фронте не сможет. О том, что Украина запрашивала у США дальнобойные Tomahawk и Barracuda, на выходных подтвердил вице-президент Джей Ди Вэнс. Последние — это крылатые ракеты дальностью до 900 км, их запускают с самолетов. Как отмечают СМИ, среди их преимуществ низкая стоимость — около $200 тыс. за штуку. А одна ракета Tomahawk дальностью до 2,5 тыс. км стоит почти $2 млн. Как отмечает Reuters, она способна поразить объекты в Москве и почти всей европейской части страны.

Но есть ряд сложностей, говорит главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин: «Военный GPS невозможно перехватить, его не передают союзникам. Поэтому вводить данные должны будут американские военные, то есть они практически непосредственно будут участвовать в конфликте. Есть информация и о том, что Украина, скорее всего, не получит установки типа Typhon. Это новейшие установки, которые Соединенные Штаты совсем недавно начали производить для запуска ракет типа Tomahawk. Они, скорее всего, просто выпущены еще в недостаточном количестве. И Украина — не тот союзник, которому это можно доверить.

Такого рода ракеты ведь могут нести и ядерную боеголовку. В этом смысле необходимо по действовавшим ранее в рамках договора СНВ правилам информировать о подобного рода пусках, особенно если это происходит вблизи наших границ.

Это резко поднимет градус напряженности в отношениях с Соединенными Штатами, с Украиной, с Евросоюзом. Не думаю, что Вашингтон готов на такую эскалацию».

Финальное решение о передаче дальнобойных ракет Киеву Вашингтон пока не принял. Однако, как указали в Белом доме, США продолжат продавать оружие странам НАТО для поставок на Украину. Вместе с тем, по данным The Wall Street Journal, США предоставят Украине новые разведданные для ударов по энергетической инфраструктуре в глубине России. Как отмечает издание, это упростит Киеву нанесение ударов по НПЗ, трубопроводам и электростанциям. В Вашингтоне считают, что это позволит надавить на Москву в части урегулирования украинского конфликта и просят оказать аналогичную поддержку и союзников по НАТО.

Впрочем, сами американские чиновники делиться разведданными с Киевом не спешат и ждут от президента письменных указаний, отмечают СМИ. В Белом доме это комментировать отказались. Но не совсем ясно, о каких именно данных идет речь. США и так передают эти сведения в режиме онлайн, отмечает военный эксперт, научный сотрудник института США и Канады Владимир Батюк: «Помощь, которую США сейчас оказывают Украине и ее европейским союзникам, носит в основном вербальный характер. То Россию обзовут "бумажным тигром", то предложат Украине маршем идти к границам 1991 года. Естественно, при поддержке европейцев, как было замечено президентом Трампом, чтобы ни у кого не было никаких иллюзий.

То они ведут разговор по поводу Tomahawk и, наконец, последнее — передача Киеву разведданных относительно российских энергетических объектов. Вообще звучит это смешно. Нефтебаза — это не боевая часть, которая ведет военные действия. Это не артиллерийская установка и не танковый взвод, который меняет позиции, дислокации, маскируется и так далее. Координаты этого энергетического объекта всем прекрасно известны. Никакой сверхценной разведывательной информации просто быть не может».

Расширение обмена разведданными с Киевом — очередной признак того, что Трамп усиливает поддержку Украины на фоне того, что его усилия по продвижению мирных переговоров зашли в тупик, отмечает The Wall Street Journal. 1 октября президент Финляндии Александр Стубб в интервью Politico заявил, что Трамп перешел к «кнуту» в отношениях с Россией, осознав, что «пряник редко работает с россиянами».

Екатерина Вихарева