На Кубани направят 5 млрд рублей на покупку жилья для детей-сирот

Власти Краснодарского края планируют приобрети в 2025 году 1219 квартир для детей-сирот. На эти цели направлено 4,9 млрд руб., сообщил на еженедельном планерном совещании в ЗСК министр труда и социального развития Кубани Сергей Гаркуша.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам главы ведомства, на начало 2025 года в очереди на получение жилья в Краснодарском крае стоят свыше 10 тыс. детей-сирот, около 2,5 тыс. из них прибыли из других регионов.

Председатель профильного комитета ЗСК Виктор Чернявский сообщил, что с 2009 по 2024 год в регионе было выделено 29,2 млрд руб. на закупку жилья для сирот, 84% из которых — средства краевого бюджета. За этот период приобретено 17,7 тыс. жилых помещений.

Отдельно обсудили реализацию новой меры поддержки — жилищных сертификатов. Гаркуша отметил, что с начала года выдано семь сертификатов на приобретение жилья, всего поступило 123 заявления. В бюджете на 2025 год предусмотрено 500 млн руб. на выдачу 91 сертификата. Пока трудно говорить об эффективности, но уже видно, что этот инструмент позволяет гражданам самостоятельно подбирать жилье с учетом доходов и материнского капитала, добавил министр.

По словам спикера краевого парламента Юрия Бурлачко, государственная поддержка детей-сирот остается приоритетом социальной политики властей Краснодарского края.

«Важнейшая гарантия соцподдержки — предоставление им жилых помещений. Социальная стабильность для нас очень важна. Депутатский корпус всегда готов помогать детям-сиротам во взаимодействии с профильными министерствами и муниципалитетами. Это наш долг»,— подчеркнул он.

Леонид Ломакин