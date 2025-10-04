ХК «Сочи» проиграл «Адмиралу»

Хоккейный клуб «Сочи» на домашнем льду уступил «Адмиралу» из Владивостока в матче десятого тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 4:5.

Первой в этой встрече отличилась команда с Дальнего Востока на 12-й минуте усилиями Аркадия Шестакова. В одной из следующих атак Семен Кошелев помог «Адмиралу» удвоить преимущество. На 16-й минуте южане сократили отставание благодаря Матвею Гуськову. В начале второго периода гости вновь забили, когда отличился Даниил Гутик. На 33-й минуте «леопарды» воспользовались численным большинством после точного броска Дениса Венгрыжановского. Ответ «Адмирала» последовал быстро, и канадский нападающий Кайл Олсон не промахнулся с выгодной позиции.

На 44-й минуте записал гол в свой актив Никита Тертышный. В оставшееся время сочинцы усилиями Сергея Попова и Матвея Гуськова по разу забили в ворота «Адмирала», но этого оказалось недостаточно для положительного результата. В итоге поражение «Сочи» со счетом 4:5.

После десяти матчей «леопарды» имеют в активе девять очков и занимают десятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Владимира Крикунова встретятся 5 октября в Уфе против «Салавата Юлаева». Будущий соперник с шестью очками идет на 11-м месте в Восточной конференции.

Евгений Леонтьев