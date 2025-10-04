В Ярославской области ликвидируют службу занятости

В Ярославской области ликвидируют государственную службу занятости населения. Постановление об этом подписал губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Полномочия и функции органа власти будут переданы управлению государственной службы правительства области с 12 января 2026 года. Непосредственно с гражданами по вопросам занятости взаимодействует ГКУ «Центр занятости населения». Он продолжит свою работу, однако сменит учредителя, которым станет правительство Ярославской области.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в июле свой пост покинула руководитель службы Лаура Зудина. Ранее, как сообщал аппарат уполномоченного по правам человека региона, в службе занятости прошли сокращения: из 343 сотрудников осталось 70.

Ранее в правительстве региона рассказали о новом этапе оптимизации. В частности, в агентство по делам юстиции будут объединены агентство по обеспечению деятельности мировых судей, управления по делам архивов, записи актов гражданского состояния и по взаимодействию с законодательными органами.

Антон Голицын