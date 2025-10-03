Северная железная дорога обеспокоена увеличившимся количеством случаев «зацепинга»
На Северной железной дороге в январе-сентябре 2025 года зарегистрировано 19 случаев «зацепинга», за 9 месяцев прошлого года было отмечено 2 подобных факта. В Ярославской области с начала года зафиксировано девять случаев, в Вологодской — пять, в Костромской и Архангельской областях — по два случая, в Республике Коми — один.
Так, 15 августа 2025 г. на ст. Ярославль сотрудниками полиции обнаружены трое подростков, которые находились на автосцепке последнего вагона пригородного поезда. Родители несовершеннолетних правонарушителей также были привлечены к административной ответственности.
12 июня 2025 г. на ст. Кошта в Вологодской области осмотрщик вагонов обнаружил мужчину, который находился на площадке грузового вагона. Нарушитель был задержан, ему назначен штраф.
13 мая 2025 г. перед прибытием поезда на ст. Микунь в Республике Коми пассажиры обнаружили двух подростков, ехавших на крыше вагона. После остановки поезда сотрудниками полиции были задержаны несовершеннолетние жители г. Сыктывкара. Их передали родителям, которые были привлечены к административной ответственности.
Северная железная дорога обеспокоена ростом числа случаев «зацепинга» на своих объектах. Железнодорожники предупреждают, что это занятие угрожает здоровью и жизни нарушителей. Большинство подростков не задумываются, что их опасное увлечение может привести к гибели от удара электрическим током или падения с крыши поезда. Призываем родителей быть внимательнее к своим детям и интересоваться тем, как они проводят свободное время.