В ярославском правительстве начинается новая оптимизация

Создание агентства по делам юстиции в структуре правительства Ярославской области проходит в рамках оптимизации органов власти. Грядущую реорганизацию прокомментировали в правительстве региона.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что агентство по обеспечению деятельности мировых судей будет переименовано в агентство по делам юстиции Ярославской области, ему также передадут функции управлений по делам архивов, записи актов гражданского состояния и по взаимодействию с законодательными органами.

«Данная работа организована по поручению главы региона в рамках оптимизации деятельности органов власти Ярославской области. Создаваемая структура позволит координировать юридически значимый для жителей региона функционал и улучшить работу профильных подразделений», – сообщила начальник управления государственной службы правительства Анна Микурова.

Напомним, министр финансов области Алексей Долгов на заседании облдумы пояснил, что оптимизация органов власти направлена в том числе на преодоление дефицита регионального бюджета.