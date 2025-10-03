Главные новости за 3 октября. Ростов-на-Дону и область

Заместитель главы Батайска Карина Деркач стала фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. В администрации города проходят обыски.

Бывшего руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса — АО «Авиаприборный ремонтный завод» (Батайск), Сослана Урумова осудили к шести годам колонии общего режима за мошенничество с госзаказом (ч.3 ст.159 УК России.

Заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по кадровым и правовым вопросам Александр Новицкий освобожден от занимаемой должности. В должность замглавы господин Новицкий вступил июне 2019 года. С 2015 года он руководил администрацией Ленинского района Ростова-на-Дону. До этого работал в городской администрации и различных коммерческих организациях.

Виктор Мелехин, Илья Вахания и Константин Кучаев отправятся в расположение национальной команды на октябрьский сбор. В его рамках россияне сыграют со сборными Ирана (10 октября в Волгограде) и Боливии (14 октября в Москве).

Общая сумма задолженности физических и юридических лиц по налогам, штрафам и сборам в Ростовской области на начало августа 2025 года составила почти 41,5 млрд руб.

В Ростове-на-Дону с 2026 года заработает электронная система пропусков для большегрузов. Власти продолжают развивать грузовой каркас — систему, определяющую время и маршруты движения тяжелых машин. Сейчас в него входят 22 дороги из 155, то есть к концу 2028 года добавятся еще 133 улицы.