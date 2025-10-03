Жители и организации Дона задолжали по налогам более 41 млрд рублей

Общая сумма задолженности физических и юридических лиц по налогам, штрафам и сборам в Ростовской области на начало августа 2025 года составила почти 41,5 млрд руб. Информация об этом опубликована в докладе Росстата о социально-экономическом положении страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В общую сумму задолженности входят недоимки, пени и налоговые санкции. На национальном уровне эта сумма эквивалентна приблизительно 1,3% от общего объема, который достиг 33,1 трлн рублей.

Вместе с налоговой недоимкой в Ростовской области растет и общая кредиторская задолженность организаций Ростовской области. На конец июля ее сумма составила 1,3 трлн руб., из них 97,3 млрд руб. просрочены. Долги компаний региона оцениваются в 1,1 трлн руб., из которых 33 млрд руб. также находятся в просроченном состоянии.

На фоне долговой нагрузки в регионе отмечается положительная динамика с ростом зарплат.

Так, за январе-июле 2025 года в Ростовской области среднемесячная заработная плата выросла на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 67,4 тыс. руб. Однако, несмотря на этот рост, по уровню доходов населения Ростовская область отстает от некоторых регионов Южного федерального округа, включая Краснодарский край.

Наталья Белоштейн