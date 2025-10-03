В Ростове осудили руководителя оборонпредприятия за мошенничество с госзаказом
Бывшего руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса — АО «Авиаприборный ремонтный завод» (Батайск), Сослана Урумова осудили к шести годам колонии общего режима за мошенничество с госзаказом (ч.3 ст.159 УК России . Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Оперативники установил, что фигурант, являясь исполнительным директором оборонного предприятия, обманув должностных лиц военного представительства Министерства обороны России, похитил более 1,4 млн руб. предназначенных для выполнения госзаказа.
Приговор в законную силу не вступил и обжалуется стороной защиты.