В Ростове осудили руководителя оборонпредприятия за мошенничество с госзаказом

Бывшего руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса — АО «Авиаприборный ремонтный завод» (Батайск), Сослана Урумова осудили к шести годам колонии общего режима за мошенничество с госзаказом (ч.3 ст.159 УК России . Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Оперативники установил, что фигурант, являясь исполнительным директором оборонного предприятия, обманув должностных лиц военного представительства Министерства обороны России, похитил более 1,4 млн руб. предназначенных для выполнения госзаказа.

Приговор в законную силу не вступил и обжалуется стороной защиты.

Наталья Белоштейн