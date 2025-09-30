Прокуратура затребовала не менее 11 лет тюрьмы для P. Diddy

Федеральная прокуратура США потребовала приговорить Шона Комбса, известного как P. Diddy, по меньшей мере к 135 месяцам тюремного заключения, сообщает Reuters.

Ранее рэпер и музыкальный продюсер был признан виновным в двух случаях сексуальной эксплуатации и вовлечения в проституцию. Только по этим двум пунктам обвинения ему может грозить до 20 лет лишения свободы. Кроме того, прокуратура просит оштрафовать Комбса на $500 тыс.

В то же время присяжные в июле признали рэпера невиновным еще по трем пунктам обвинения: двум — о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и по пункту об организованной преступной деятельности по предварительному сговору. В противном случае рэперу грозило бы пожизненное заключение.

Адвокаты Комбса призывают судью вынести куда более мягкий приговор в виде 14 месяцев лишения свободы. Они заявляли, что суд не должен принимать во внимание доказательства жестокого обращения Комбса с его бывшими девушками, поскольку присяжные уже оправдали его по обвинениям в принуждении к сексу. В случае назначения такого наказания P.Diddy выйдет на свободу уже в конце этого года, так как находится в следственном изоляторе с сентября 2024 года и это время зачтется, как проведенное в тюрьме.

Приговор рэперу будет вынесен 3 октября.

Кирилл Сарханянц