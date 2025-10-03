P. Diddy в СИЗО договорился с миллиардером-мошенником о создании ИИ-платформы

Американский рэпер и музыкальный продюсер Шон Комбс, также известный как P. Diddy, договорился с китайским миллиардером Гуо Венгуем о создании ИИ-платформы для помощи молодежи, сообщает Fox News. Запустить ее соседи по следственному изолятору в Бруклине намерены после того, как отсидят свои тюремные сроки.

Фото: Lucas Jackson / File Photo / Reuters Американский рэпер и музыкальный продюсер Шон Комбс

Гуо, также известный как Хо Ван Квок, был признан виновным в рэкете, мошенничестве и отмывании денег, после того как суд в Нью-Йорке установил, что он обманул своих онлайн-подписчиков на $1 млрд. Миллиардер собирал с людей сотни миллионов долларов в виде незарегистрированных кредитов и членских взносов для его медиакомпании GTV и криптовалютной биржи Himalaya Exchange. Приговор ему должны были вынести еще в январе этого года вместе, но суд несколько раз переносил оглашение приговора. Суд объявит о решении в январе 2026 года.

Шон Комбс был признан виновным в двух случаях сексуальной эксплуатации и вовлечения в проституцию. По каждому из пунктов обвинения ему грозит до десяти лет лишения свободы. Федеральная прокуратура США потребовала приговорить рэпера по меньшей мере к 135 месяцам тюремного заключения и оштрафовать его на $500 тыс. Адвокаты Комбса призывают судью назначить Комбсу 14 месяцев лишения свободы. Приговор артисту будет вынесен сегодня.

Накануне американские СМИ сообщали, что P. Diddy запустил курсы по саморазвитию для своих сокамерников. Он обучает их позитивному мышлению, рассказывает, как обуздать свое эго, справиться с неудачами и достичь успеха в бизнесе.

Кирилл Сарханянц