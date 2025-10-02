«Жизненные советы от Diddy»: рэпер запустил курсы саморазвития для сокамерников

Американский рэпер Шон Комбс (он же P. Diddy) запустил курсы саморазвития для своих сокамерников, сообщает The Wall Street Journal.

Находящийся в следственном изоляторе Нью-Йорка с сентября 2024 года артист теперь обучает сокамерников, как им построить карьеру. Курсы от рэпера, музыкального продюсера и бизнесмена рассчитаны на шесть недель и называются «Жизненные советы от Diddy».

Шон Комбс учит сокамерников позитивному мышлению, как обуздать свое эго, справиться с неудачами, поставить цель и достичь ее, обойдя всех конкурентов. Помимо лекций курс предусматривает и выполнение домашних заданий. «Программа предлагает эксклюзивный взгляд на жизненный путь Шона "Дидди" Комбса — от невзрачного начала до превращения в мировую икону и влиятельного бизнес-магната»,— говорится в описании курса, которое адвокаты рэпера предоставили суду накануне вынесения ему приговора. Они утверждают, что стремление помочь сокамерникам должно стать смягчающим обстоятельством при назначении наказания артисту.

В июле этого года суд Нью-Йорка признал Шона Комбса виновным в двух случаях сексуальной эксплуатации и вовлечения в проституцию. Федеральная прокуратура США потребовала приговорить рэпера по меньшей мере к 135 месяцам тюремного заключения и оштрафовать его на $500 тыс. Максимально возможное наказание за преступления, совершенные артистом,— 20 лет тюремного заключения.

Кирилл Сарханянц