Пользователи электросамокатов нарушили правила более 40 тыс. раз с начала сезона

Пользователи арендованных электросамокатов, по данным на 30 сентября, нарушили правила дорожного движения и правила кикшеринговых компаний, прописанные в договорах оферты, 43,1 тысяч раз. Столько нарушений зафиксировали сотрудники Городского центра управления парковками (ГЦУП, подведомственная организация комитета по транспорту) с начала сезона электросамокатов, который стартовал в марте.

На первом месте самых частых нарушений по-прежнему остается — неспешивание на пешеходном переходе. На конец сентября зафиксировано 36,7 тыс. подобных случаев, рассказали «Ъ-СПб» в пресс-службе ГЦУП.

На втором месте со значительным отрывом — поездки на одном самокате вдвоем или втроем (2,9 тысяч нарушений), на третьем — движение по улично-дорожной сети с нарушением ПДД (2,7 тыс.). За этот же период зафиксировано 666 случаев, когда средством индивидуальной мобильности (СИМ) пользовались несовершеннолетние. Кроме того, по данным ГЦУП, с начала сезона произошло пять ДТП с участием арендаторов электросамокатов.

Штрафы за нарушений правил выписывают кикшеринговые компании. Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go» еще в 2024 году увеличили (doc/6730685) размер штрафов за нарушение внутренних правил сервисов. При этом, во всех компаниях отмечают, что менее 1% пользователей нарушают правила.

В этом сезоне правительство Петербурга ужесточила правила для пользователей электросамокатов и электровелосипедов, при чем как личных, так и арендованных, а также для курьеров на СИМ, велосипедах и электровелосипедах. С 1 июля запрещены поездки на этих видах транспорта по тротуарам, пешеходным дорожкам и пешеходным зонам со скоростью более 10 км/ч.

Предполагалось, что отслеживать нарушителей будут с помощью камер видеонаблюдения и видеоаналитики. Однако на конец сентября «администрирование нарушений скоростного режима не осуществляется», сообщили «Ъ-СПб» в комитете по транспорту. В пресс-службе отметили, что комитет по информатизации совместно с комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности и комитетом по транспорту ведет работу по определению вариантов необходимого развития информационной системы, позволяющей обеспечить автоматизацию и контроль за гражданами, которые пользуются арендованными СИМ, и курьерами на электросамокатах и электровелосипедах.

«Такая система позволит оперативно выявлять правонарушения, совершенные велокурьерами, и составлять протоколы об административных правонарушениях. Проект планируется к реализации в 2025-2026 годах. В настоящее время кикшеринговые компании ведут мониторинг таких случаев нарушений и оперативное их устранение при выявлении»,— прокомментировали в комтрансе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на этой неделе Красносельский райсуд Петербурга взыскал с курьера, который, передвигаясь на самокате, сбил пенсионерку, 1,5 млн рублей: 900 тыс. — за причинение морального вреда и 679 тыс. — возмещение убытков. Происшествие произошло еще в 2022 году.

Надежда Ярмула