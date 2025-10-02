ЗаСИМ — компенсация

Суд в Санкт-Петербурге впервые в регионе взыскал с курьера, который, ехав на самокате, сбил пенсионерку, 1,5 млн рублей: 900 тыс. — за причинение морального вреда и 679 тыс. — возмещение убытков. Изначально пострадавшая подала иск к юридическим лицам «Яндекс Еды» и «МТС Юрента» и просила взыскать средства именно с компаний. Однако уже во время судебного процесса, который вместе с предварительными заседаниями и проведением экспертиз длился полтора года, суд нашел водителя электросамоката и привлек к ответственности именно его.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1 октября Красносельский райсуд рассмотрел иск и принял решение, что платить будет именно нарушивший правила курьер

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ 1 октября Красносельский райсуд рассмотрел иск и принял решение, что платить будет именно нарушивший правила курьер

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В Петербурге суд впервые вынес решение по иску пострадавшей от самокатчика к кикшеринговой компании. В мае 2022 год петербурженку Елену Каверину сбил курьер на электросамокате.

В результате происшествия пенсионерка оказалась в инвалидном кресле, а во время лечения ей потребовались сиделка, ходунки и костыли. В декабре 2023-го пострадавшая обратилась в суд с просьбой взыскать с ООО «Шеринговые технологии» (юрлицо кикшеринга «МТС Юрент») и ООО «Яндекс.Еда» (юрлицо одноименного сервиса доставки) миллион рублей компенсации морального вреда и 679 тыс. — расходы на лечение и сиделку.

Однако уже во время судебного процесса, который продлился полтора года, суд нашел водителя-курьера Антона Самсонова, который стал третьим ответчиком по делу. На этой неделе Красносельский райсуд Петербурга рассмотрел иск и принял решение, что платить будет именно нарушивший правила курьер, а не компании.

Антон Самсонов должен выплатить Елене Кавериной 900 тыс. рублей компенсации морального вреда и 697 тыс. рублей — убытков, рассказала в своем Telegram-канале глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

«Ответчик на процессы не являлся, позицию по делу не представил, никаких извинений пострадавшей не принес. Это в том числе сыграло роль, почему суд взыскал такой большой моральный вред»,— прокомментировала «Ъ-СПб» госпожа Лебедева.

В «МТС Юренте» сообщили, что помогали искать курьера. «Мы всегда оказываем содействие в установлении личности нарушителя, чтобы пострадавший мог обратиться в суд с требованием о возмещении вреда. Данные мы предоставляем правоохранительным органам в соответствии с требованиями законодательства в рамках официального запроса. Этот раз тоже не был исключением»,— прокомментировали в пресс-службе компании.

Аналогичные иски, поданные именно к кикшеринговым компаниям, а не к водителям средств индивидуальной мобильности (СИМ), сейчас рассматривают также Выборгский и Приморский районные суды Петербурга, сообщала ранее госпожа Лебедева. В обоих случаях ответчиком выступает ООО «ВУШ» — юрлицо кикшеринговой компании Whoosh. Так, петербурженка Татьяна Бутова требует взыскать с оператора 2 млн рублей морального вреда и 45,5 тыс. — компенсацию расходов на лечение. Происшествие произошло в сентябре 2024 года: по словам пострадавшей, пользователем электросамоката был несовершеннолетний.

В Приморский райсуд с иском обратилась Вероника Вирт: она просит суд взыскать с ООО «ВУШ» компенсацию морального вреда 500 тыс. рублей, ущерба 44 тыс., а также расходы на юридические услуги 30 тыс. Петербурженку сбили двое на самокате в августе 2023 года. После происшествия медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб мягких тканей головы. Согласно карточке дела, процесс пока находится на этапе предварительного слушания.

Взыскать средства, согласно закону, впрочем, могут и с кикшеринговых компаний, которые являются владельцами устройств. Подобное решение в 2023 году вынес суд в Омске.

С 2023 года электросамокаты приравнены к транспортным средствам, а следовательно, могут быть признаны источниками повышенной опасности. «Вред, причиненный источником повышенной опасности, возмещается его владельцем. При этом владельцем может быть лицо, которое владеет им на праве собственности или на праве аренды, по доверенности на право управления транспортным средством и т. д.,— комментирует заместитель генерального директора юридической компании 4R Group Екатерина Смирнова.— Самсонов использовал самокат на основании договора аренды. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам данным транспортным средством, возлагается в силу ст. 648 Гражданского кодекса на арендатора. По моему мнению, если бы водителя самоката не нашли, но его личность была бы установлена, и при наличии в деле доказательств, что самокат действительно передан по договору аренды и что Самсонов причинил вред не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей, ответственность не могла быть возложена на компании».

В «МТС Юренте» отмечают, что сейчас все чаще суды признают виновным именно пользователя, который в момент ДТП управлял СИМ. «В июне этого года в Москве Пресненский районный суд отказался признавать шеринговый самокат источником повышенной опасности и в соответствии с Гражданским кодексом РФ постановил, что ответственность за вред, причиненный третьим лицам транспортным средством, несет арендатор. Это же прописано в договоре кикшеринговых сервисов, с которым соглашается пользователь, когда берет самокат в аренду»,— прокомментировали в пресс-службе компании.

В компаниях также предусмотрены санкции для нарушителей. «Если есть фото-, видеоподтверждение или решение уполномоченного органа охраны правопорядка о нарушении, которое привело к ДТП, сервис выписывает штраф или блокирует аккаунт — в соответствии с правилами, изложенными в оферте»,— объясняет пресс-секретарь Whoosh Денис Балакирев.

Аналогичные меры предусмотрены и в других сервисах. «В случае происшествия по вине водителя, повлекшего причинение вреда здоровью третьих лиц, полагается блокировка в сервисе»,— добавляют в «МТС Юренте».

Надежда Ярмула