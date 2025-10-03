Спрос на апартаменты в Сочи вырос на 40% в июне 2025 года

Рынок апартаментов в Сочи в 2025 году выходит из фазы снижения, продолжавшейся два года. По итогам первого полугодия интерес покупателей оказался выше прошлогоднего уровня на 3%, а во II квартале прибавил около 8% в годовом выражении. Ключевым стал июнь, когда спрос увеличился на 40% к аналогичному месяцу 2024-го и показал самый сильный скачок с начала года, сказано в исследовании агентства «ОНИКС-Недвижимость».

Динамика в летние месяцы оставалась разнонаправленной. После июньского подъема в июле показатель снизился примерно на 11% относительно июня и оказался близким к прошлогоднему уровню. В августе падение продолжилось — около 14% к июлю и минус 5% к 2024 году. В совокупности за июль и август спрос оказался примерно на 3% ниже прошлогоднего уровня. При этом за январь—август 2025 года рынок в целом показал рост около 1% к аналогичному периоду 2024-го: летний разворот компенсировал слабый весенний отрезок.

Несмотря на восстановление, текущие показатели остаются ниже пиковых значений прошлых лет. Так, спрос в июне 2025 года был ниже максимума августа 2022-го примерно на 15%, а рекорда сентября 2021-го — на 24%. Эксперты отмечают, что рынок пока находится в фазе восстановления после просадки 2023–2024 годов и далек от перегрева.

Предложение на рынке сохраняется ограниченным. По данным на сентябрь, в новостройках Сочи представлено 1,4 тыс. апартаментов. Минимальная цена — около 7,4 млн руб. за студию площадью 22,9 кв. м в сданном доме, максимальная — 315 млн руб. за четырехкомнатный объект площадью 218,1 кв. м с чистовой отделкой и сроком сдачи в 2025 году. Разрыв между нижней и верхней границами остается значительным: основное движение идет в сегменте компактных форматов, тогда как премиальные лоты формируют отдельный рынок.

Эксперт агентства «ОНИКС-Недвижимость» Марина Мальцева отмечает, что лето подтвердило разворот интереса к апартаментам. По словам госпожи Мальцевой, ключевым фактором остается ограниченное предложение качественных проектов: «Компактные форматы уходят быстрее, в верхнем сегменте сохраняется широкий ценовой коридор. В ближайшие месяцы ожидаем сохранение избирательного спроса: покупатели активнее реагируют на локацию, готовность дома и понятную экономику владения».

Мария Удовик