На пяти складах в Ленобласти проводят проверки по делу об отравлении алкоголем
Прокуратура Ленинградской области организовала проверки на складах, где хранился алкоголь. Мероприятия проходят в рамках дела о массовом отравлении суррогатом в регионе. Изъято более 5 тыс. литров спиртного, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Проверки проходят в четырех районах области. Следователи также продолжают обыски и допросы на складе в деревне Трубников Бор в Тосненском районе. По версии следствия, оттуда распространяли суррогатный алкоголь.
По последним данным, от отравления кустарно произведенным алкоголем в Ленобласти погибли 33 человека. В крови некоторых из них обнаружили смертельную дозу метилового спирта. По делу арестовали восьмерых фигурантов. 29 сентября СКР сообщил о задержании еще троих подозреваемых.
