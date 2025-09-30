На пяти складах в Ленобласти проводят проверки по делу об отравлении алкоголем

Прокуратура Ленинградской области организовала проверки на складах, где хранился алкоголь. Мероприятия проходят в рамках дела о массовом отравлении суррогатом в регионе. Изъято более 5 тыс. литров спиртного, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Проверки проходят в четырех районах области. Следователи также продолжают обыски и допросы на складе в деревне Трубников Бор в Тосненском районе. По версии следствия, оттуда распространяли суррогатный алкоголь.

По последним данным, от отравления кустарно произведенным алкоголем в Ленобласти погибли 33 человека. В крови некоторых из них обнаружили смертельную дозу метилового спирта. По делу арестовали восьмерых фигурантов. 29 сентября СКР сообщил о задержании еще троих подозреваемых.

Никита Черненко