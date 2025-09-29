Аресты на спирту

Суды сразу нескольких районов Ленинградской области рассматривают ходатайства следственных органов о заключении под стражу фигурантов трех уголовных дел об изготовлении и продаже суррогатного алкоголя на территории региона. В общей сложности по ним проходят 14 человек — все они были задержаны в выходные.

Все началось в конце минувшей недели, когда стали поступать сообщения о насмерть отравившихся некачественным алкоголем в Сланцевском районе Ленинградской области. Тогда же были установлены и бутлегеры — 78-летний пенсионер, уже попадавший на штраф за подобное нарушение, и его 61-летняя знакомая, работница детского сада. Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Обвиняемая, по версии следствия, покупала этиловый спирт и сбывала приятелю, который разбавлял его водой и продавал односельчанам. Однако на этот раз спирт оказался смертоносным.

К утру 27 сентября количество погибших от контрафакта в Ленобласти возросло до 19 человек. Следственные органы работали активно, и число задержанных сначала составило 8 человек, а затем — 14.

Ходатайства об арестах фигурантов были направлены в Сланцевский, Волосовский и Кингисеппский райсуды. К вечеру воскресенья под стражу были взяты двое главных фигурантов из-под Сланцев и их третий предполагаемый 54-летний сообщник, которого обвиняют в закупке, перевозке и сбыте контрафактного алкоголя на территории Сланцевского района.

Также в СИЗО до конца ноября отправились трое граждан 1997, 1962 и 1961 годов рождения из Волосово и 45-летняя жительница Кингисеппа.

Ход и результаты расследования всех трех уголовных дел находятся на личном контроле прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского, подчеркнули в надзорном ведомстве.

Андрей Цедрик, Санкт-Петербург