Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти возросло до 38

Количество погибших от отравления алкогольным суррогатом в Ленинградской области увеличилось до 38. Все они проживали или были зарегистрированы в шести районах области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Большинство погибших были из Сланцевского и Волосовского районов. В Кингисеппском, Гатчинском, Тосненском и Приозерском районах зафиксированы единичные случаи смертельного отравления алкоголем.

26 сентября стало известно о гибели семи жителей деревни Гостицы от отравления суррогатом. Администрация Ленобласти сообщила, что от некачественного спиртного в Сланцевском районе погибли 19 человек. 27 сентября СКР сообщил еще о шести смертельных отравлениях алкоголем в Волосовском районе.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК). С начала расследования были задержаны 14 человек. Полиция установила, что суррогатный алкоголь продавала коммерческая организация в поселке Трубников Бор Тосненского района. Прокуратура Ленобласти изъяла более 5 тыс. литров спиртного со складов организации в Ленобласти.