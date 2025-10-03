В Новороссийске возобновили ремонт пассажирских вагонов после модернизации цехов

С 1 октября в Новороссийске возобновили деповский ремонт пассажирских вагонов. После модернизации цехов и установки 47 единиц нового оборудования местное депо получило возможность обслуживать все типы составов. Об этом сообщила газета «Новороссийский Рабочий».

Для работы на обновленных мощностях были подготовлены кадры: часть сотрудников проходила стажировку в Минеральных Водах, а сварщики обучались в Ростовском университете путей сообщения.

В 2017 году был закрыт градообразующий Новороссийский вагоноремонтный завод, а его территория используется Новороссийским морским торговым портом.

Вячеслав Рыжков