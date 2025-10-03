Страны G7 прокредитовали Украину на $25,5 млрд в 2025 году

Страны «Большой семерки» в этом году выдали Украине кредит на $25,5 млрд за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на собственные подсчеты. Информация основана на данных Еврокомиссии и украинского министерства финансов.

В 2024 году государства G7 одобрили кредитование Украины за счет доходов от замороженных активов РФ на сумму около $50 млрд. На 1 октября по аналогичной схеме страны выделили Киеву $26,5 млрд, следует из публикации.

В конце предыдущего года США первыми передали украинской стороне средства в размере $1 млрд. Другие участники «Большой семерки» стали переводить отчисления уже в 2025 году. Европейский союз направил $15,8 млрд, Канада — $3,4 млрд, Япония — $3,3 млрд, Великобритания — $3 млрд, сообщило агентство.

Страны ЕС и G7 заморозили около €280 млрд активов России. 26 сентября канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил выдать Украине кредит в размере €140 млрд за счет использования замороженных российских активов. В этот же день аналогичное предложение выдвинула Еврокомиссия. Однако власти Бельгии и Франции выступили против этой инициативы.