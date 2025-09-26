Мерц призвал выдать Украине €140 млрд в кредит за счет замороженных активов РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал страны ЕС использовать замороженные российские активы для выдачи кредита Украине в размере 140 млрд евро. В своей колонке для Financial Times Мерц также заявил, что кредит необходимо использовать «для финансирования закупок военной техники».

Господин Мерц также поделился мнением, что европейские страны должны найти законный механизм использования российских активов, так как «важно систематически и масштабно повышать цену российской агрессии». Канцлер полагает, что средства могут быть возвращены после того, как «Россия возместит Украине ущерб». По его мнению, предложенный инструмент должен быть открыт для стран, не входящих в ЕС, которые также имеют замороженные российские активы и хотели бы поддержать Украину.

В начале сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не будет конфисковывать российские активы. Вместо этого она использует прибыль от них для выдачи кредитов Украине. За месяц до этого сообщалось, что Еврокомиссия готовит несколько вариантов перехода к конфискации замороженных российских активов. Урсула фон дер Ляйен говорила, что конфискация около €300 млрд замороженных средств Центробанка России поможет финансировать поддержку и восстановление Украины.

Влад Никифоров