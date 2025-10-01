Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Макрон не поддержал идею Мерца выдать Украине кредит за счет активов России

Президент Франции Эмманюэль Макрон не поддержал предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца выделить Украине €140 млрд за счет замороженных российских активов. По словам французского лидера, тем самым Евросоюз нарушит международное право.

Фото: Manon Cruz / Pool / Reuters

«Когда активы замораживаются, нужно уважать международное право. Об этом уже напоминал премьер-министр Бельгии»,— сказал Эмманюэль Макрон журналистам во время неформального саммита ЕС в Копенгагене (цитата по Reuters).

Фридрих Мерц выдвинул свое предложение 26 сентября. По его словам, необходимо найти законный механизм использования российских активов, чтобы отдать часть из них Украине в качестве кредита. Еврокомиссия эту инициативу поддержала.

Однако против выступил, в частности, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Именно в бельгийском депозитарии Euroclear заблокировано больше всего российских средств — €191 млрд. Всего страны ЕС и G7 заморозили около €280 млрд активов России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что использование этих средств нарушает принцип неприкосновенности собственности.

