Власти Бельгии отвергли идею Мерца о выдаче кредита Украине за счет активов РФ

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступил против предложения канцлера ФРГ Фридриха Мерца выделить Украине €140 млрд за счет замороженных активов РФ. Об этом сообщило агентство Belga.

«Я сказал вчера, что хочу обсудить это спокойно, чтобы мы могли найти решение. Но не придумывать каждый день новую идею. Я считаю это весьма досадным»,— заявил господин де Вевер на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке (цитата по ТАСС).

В будущем европейские политики могут решить вывести свои резервы из еврозоны, если увидят, что деньги из центральных банков могут исчезнуть, отметил бельгийский премьер-министр.

Накануне Фридрих Мерц предложил предоставить Украине кредит в €140 млрд за счет использования замороженных российских активов. Вскоре аналогичное предложение сделала Еврокомиссия.