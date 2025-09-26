ЕК предложила одолжить Украине 140 млрд евро за счет российских активов

Европейская комиссия предложила предоставить Украине кредит на 140 млрд евро за счет использования замороженных российских активов. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на документ ЕК.

Еврокомиссия донесла это предложение до стран Евросоюза перед сегодняшней встречей послов. Это заложит основу для переговоров, которые европейские лидеры проведут в Копенгагене на следующей неделе, пишет издание.

Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с аналогичным предложением. Он заявил, что кредит нужно использовать для финансирования закупок военной техники. Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не будет конфисковывать замороженные российские активы, но использует прибыль от них.