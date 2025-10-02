В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА

Власти Сочи отменили угрозу атаки беспилотников и сообщили, что опасности для жителей и гостей курорта нет. Однако горожан предупредили о необходимости соблюдать осторожность при обнаружении подозрительных объектов, сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Обломки сбитых дронов могут представлять угрозу, подчеркнул господин Прошунин. Не следует приближаться к ним, фотографировать или использовать рядом мобильные телефоны. Необходимо отойти на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112.

Об угрозе атаки БПЛА стало известно в 23:02. Жителям, находившимся дома, рекомендовали не приближаться к окнам и укрыться в комнатах, окна которых не выходят на море, либо в помещениях без окон — коридорах, ванных, туалетах или кладовых.

Людям на улице советовали спрятаться в цокольном этаже ближайшего здания. В качестве убежища предлагалось использовать подвалы, цоколи, тоннели, подземные переходы и парковки.

Власти предупреждали об опасности использования автомобиля в качестве укрытия, а также призывали не прятаться у стен многоквартирных домов.

Жителей попросили не снимать и не публиковать в соцсетях работу ПВО, дроны и их обломки, действия специальных и оперативных служб, а также средства защиты объектов нападения.

Аэропорт Сочи временно ограничил работу для обеспечения безопасности полетов. Службы готовы возобновить деятельность после снятия ограничений. Пассажиров попросили следить за изменениями в расписании через онлайн-табло и телеграм-бота AerodinamikaBot.

Мария Удовик