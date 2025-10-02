Над Черным морем и Крымом сбили три украинских дрона

Силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа в период с 21:30 до 23:00 по московскому времени. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Два дрона перехватили над акваторией Черного моря, еще один — над территорией Республики Крым.

Атаку отразили дежурные средства ПВО.

Вечером 2 октября силы противовоздушной обороны в течение двух часов, с 18:00 до 20:00, уничтожили 11 украинских беспилотников над Черным море. Кроме того, в ночь на четверг было перехвачено и уничтожено 85 дронов над семью регионами страны.

«Ъ-Кубань» писал, что Владимир Путин на встрече клуба «Валдай» в Сочи заявил, что Европа несет ответственность за продолжение спецоперации на Украине, так как она усугубляет конфликт. Он выразил надежду на то, что добрые намерения победят, и отметил, что страны региона должны сами решать вопросы безопасности.

Мария Удовик