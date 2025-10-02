Президент возложил на Европу ответственность за продолжение конфликта на Украине

Владимир Путин заявил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», что ответственность за продолжение боевых действий на Украине лежит на Европе, которая постоянно эскалирует конфликт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Пока, к сожалению, прекратить боевые действия не удалось, но ответственность за это лежит не на большинстве (стран), а на меньшинстве, прежде всего на Европе, которая постоянно эскалирует конфликт. И, по-моему, другой цели там на сегодня не просматривается»,— сказал Владимир Путин.

Глава государства выразил уверенность в том, что добрые намерения возобладают. Он отметил, что на Украине и в общественном сознании происходят изменения, несмотря на попытки манипуляции сознанием.

Господин Путин подчеркнул, что стремление всех стран к обеспечению безопасности и развитию является законным и касается как Украины, так и России. Он отметил, что именно государства региона должны иметь главное слово в вопросах региональной безопасности, так как они имеют наибольшие шансы договориться о приемлемой модели взаимодействия.

Президент указал, что для других стран ситуация на Украине является лишь картой в более широкой игре, поводом для решения геополитических задач, расширения зоны влияния и получения прибыли от войны.

Владимир Путин противопоставил позицию Европы и предыдущей администрации США действиям стран «мирового большинства», которые не желают занимать чью-то сторону и стремятся помочь в установлении справедливого мира.

Президент России выразил благодарность всем государствам, которые за последние годы искренне пытались найти выход из сложившейся ситуации. Президент отметил своих партнеров из Китая, Индии, Бразилии, ЮАР, Белоруссии, Северной Кореи, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта, Турции, Ирана, Сербии, Венгрии, Словакии и многих других стран.

Мария Удовик