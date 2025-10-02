Кубань вошла в число лидеров по производству сахарной свеклы

Краснодарский край оказался в числе регионов с наибольшими объемами производства сахарной свеклы. Как сообщает Минсельхоз РФ, в топ также вошли Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская, Белгородская и Пензенская области, а также Башкирия и Татарстан.

Фото: Telegram-канал главы Тимашевского района Андрея Палия

По данным ведомства, в 2025 году общий урожай этой культуры в стране превысит 48 млн тонн, что на 6,7% больше прошлогоднего результата. Сейчас собрано около 22,7 млн тонн — прирост к аналогичному периоду 2024 года составил 14%.

Ведомство отметило, что средняя урожайность культуры по стране достигла 384 центнеров с га, что почти на 4% выше прошлогоднего уровня. В ряде регионов показатели существенно выросли: в Рязанской области урожайность увеличилась до 513,7 центнера с га против 398,3 годом ранее, в Оренбургской области — до 500 центнеров, а в Алтайском крае превысила 558 центнеров с га.

Переработкой урожая занимаются все 66 сахарных заводов страны. Пока ими уже произведено 2 млн тонн сахара — это на 110 тыс. тонн больше, чем год назад. По итогам сезона производство свекловичного сахара ожидается на уровне 6,8 млн тонн, что на 300 тыс. тонн выше прошлогоднего показателя. Такой объем, по оценке Союза сахаропроизводителей России, позволит полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить экспортные поставки в страны ЕАЭС и СНГ.

Параллельно продолжается уборка других культур. С начала кампании собрано около 3,5 млн тонн овощей открытого грунта, что на 9% выше прошлогоднего уровня. Урожай картофеля достиг 5,7 млн тонн, превысив показатель аналогичного периода 2024 года на 800 тыс. тонн.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае аграрии планируют увеличить площади под озимый горох с 1,5 тыс. га в прошлом году до 8,7 тыс. га в этом. Эта культура важна для повышения плодородия почв, так как обогащает их азотом и улучшает урожайность в будущем.

Мария Удовик