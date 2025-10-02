Путин заявил о 44,7 тысячи погибших украинских военных в сентябре

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Валдайского клуба в Сочи 2 октября заявил, что потери украинских вооруженных сил в сентябре составили 44,7 тыс. человек. Почти половина из них — безвозвратные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Глава государства отметил, что за этот же период принудительная мобилизация пополнила украинскую армию 18 тыс. военнослужащих, еще около 14,5 тыс. вернулись после лечения из госпиталей.

Владимир Путин отметил, что если сложить количество мобилизованных, тех, кто вернулся из госпиталей, и потери, то получается, что в месяц наблюдается уменьшение численности на 11 тыс. человек. Глава государства указал на то, что это означает не только отсутствие восполнения на линии боевого соприкосновения, но и снижение сил.

Президент также сообщил, что с января по август 2025 года из украинских вооруженных сил дезертировали 150 тыс. человек, в то время как мобилизация составила 160 тыс. Он отметил, что 150 тыс. дезертиров — это значительное число, и с учетом растущих потерь это может привести к необходимости понизить призывной возраст. Однако, по его словам, это не приведет к положительному результату.

Путин добавил, что как западные, так и российские специалисты считают, что снижение призывного возраста вряд ли будет эффективным из-за нехватки времени на подготовку. Он резюмировал, что военнослужащие не успевают закрепиться и подготовить личный состав, а потери превышают возможности их восполнения.

«Ъ-Кубань» писал, что на «Валдае» в Сочи президент России заявил, что ответственность за продолжение конфликта на Украине лежит на Европе, которая его эскалирует. Он также отметил, что другие страны, стремящиеся к миру, должны играть главную роль в вопросах региональной безопасности.

Мария Удовик