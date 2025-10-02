ПВО уничтожила 11 украинских дронов над Черным морем

Вечером 2 октября силы противовоздушной обороны за два часа уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В ночь на 2 октября силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников над семью регионами страны.

«Ъ-Кубань» писал, что Владимир Путин на встрече клуба «Валдай» в Сочи сказал, что именно Европа несет ответственность за продолжение спецоперации на Украине, так как она усиливает конфликт. Он надеется, что добрые намерения победят, и отметил, что страны региона должны решать вопросы безопасности.

Мария Удовик